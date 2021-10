WHO: Počet úmrtí na tuberkulózu poprvé za více než deset let vzrostl

Počet úmrtí na tuberkulózu loni celosvětově poprvé za více než deset let vzrostl. Uvedla to ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO). Důvodem podle ní byla do značné míry covidová pandemie. Méně lidí s TBC bylo testováno a léčeno, protože zdroje byly soustředěny na boj s covidem-19.