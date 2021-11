Vztahy Austrálie a Francie jsou po úniku komunikace Macrona s Morrisonem na bodu mrazu

Morrison se snaží zbavit podezření, že neinformoval Francii o zrušení objednávky na ponorky. Ta se to dozvěděla, až když Morrison spolu s britským premiérem Borisem Johnsonem a americkým prezidentem společně oznamovali vznik nového bezpečnostního paktu AUKUS mezi Austrálií USA a Británií, v jehož rámci získá Austrálie americké jaderné ponorky.

Zveřejnění komunikace odsoudil francouzský velvyslanec v Austrálii Jean-Pierre Thébault, který se aktuálně vrátil do Canberry. „Je to bezprecedentní nová nízkost jak ve způsobu provedení, tak v otázkách důvěry,“ prohlásil. Dodal, že by bylo smutné, kdyby toto byla odpověď australské vlády na francouzský požadavek konkrétních kroků ke zlepšení vzájemných vztahů.