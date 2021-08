Týdeník Economist napsal, že svět potřebuje řádné vyšetření toho, jak pandemie začala, aby se snížilo riziko další pandemie, i když se to vedení Číny nemusí líbit. Zmínil, že Čína vyšetřování bránila.

Současně týdeník vyzval, aby se bez ohledu na to, zda koronavirus unikl z wuchanské laboratoře nebo ne, zvýšila bezpečnost v podobných zařízeních. I virus, který vyvolal chřipkovou epidemii, jež v roce 1977 zabila na 700 000 lidí, zřejmě unikl z laboratoře v severovýchodní Asii, možná v ČLR nebo v SSSR.

Dánský epidemiolog Peter Ben Embarek, který byl členem vyšetřovací komise Světové zdravotnické organizace (WHO) ve Wu-chanu, uvedl k možnému rozšíření nákazy: „Jednou z pravděpodobných hypotéz je, že se zaměstnanec nakazil v terénu při sběru vzorků. Tak se virus přenesl přímo z netopýrů na lidi.“ Uvedl to v dánské televizi TV2 v pořadu Tajemství viru - Dán pátrající po pravdě v Číně.

Pacient nula s koronavirem? Zřejmě laborant z Wu-chanu, připouští WHO

Pacient nula s koronavirem? Zřejmě laborant z Wu-chanu, připouští WHO Svět

Embarek dodal, že hovořit o této teorii s čínskými vědci bylo obtížné: „Až do 48 hodin před koncem mise jsme se stáli neshodli, zda zmínit hypotézu o laboratoři.“ Nakonec mohli experti WHO navštívit virologický institut ve Wu-chanu: „Mohli jsme klást otázky, ale neměli jsme možnost probírat žádnou dokumentaci.“

Vědci upozornili, že u Wu-chanu nežijí žádní netopýři v přírodě, kteří by byli nositeli podobných virů a že k těm se mohli dostat jen lidé z laboratoře.

Dvanáct sporných otázek ohledně původu pandemie zformuloval britský novinář Ian Birrell v nedělníku Mail On Sunday. Za zmínku stojí především to, že se vzorky trusu z opuštěného dolu na měď, kde se u vrápenců podařilo izolovat virus nejpodobnější SARS-CoV-2, sbíraly bez ochranných pomůcek.

Š´ pak přiznala: „Ve většině případů jsme měli jen jednodušší ochranu.“ Hájila to tím, že se většina nákaz z netopýrů na lidi nepřenáší.

Zvláštní podle Birrella je i to, že byl v 12. září 2019 zrušen on-line přístup do databáze sekvencí virů z netopýrů s 22 000 záznamy. Prý kvůli zpřísnění bezpečnostních opatření, Š´ tvrdila expertům WHO, že databáze byla cílem 3000 hackerských útoků ještě před pandemií. Ve stejné době institut také žádal o vybudování nového ventilačního systému.