Vůči nakaženým sportovcům jsou Japonci nesmlouvaví. V izolaci už jsou i Češi

„To, co se děje, jsme předpokládali. Proto také lidi testujeme, abychom nakažené odfiltrovali,” uvedl v pondělí poradce organizátorů pro oblast zdravotnictví Brian McCloskey.

Podle něj není možné zajistit účastníkům her stoprocentní ochranu před koronavirem, olympijskou vesnici však označil za bezpečnou. „Čím déle v ní budete, tím menší máte riziko, že se nakazíte. Protože nakažené včas zachytíme,” dušoval se.

„Od 1. do 16. července přicestovalo zhruba 15 tisíc sportovců, funkcionářů a dalších akreditovaných lidí. Všichni byli po příletu testováni. Z toho 15 bylo pozitivních. To je velmi nízká míra, 0,1 procenta. Každý byl hned izolován a nepředstavuje žádné nebezpečí pro ostatní účastníky nebo japonské obyvatele. Je to důkaz, že opatření fungují,” řekl Bach minulý týden na tiskové konferenci.