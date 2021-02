Ve Wu-chanu se šířil koronavirus už koncem roku 2019, už tehdy mutoval

Embarek po návratu z Wu-chanu do Švýcarska řekl, že tým WHO nalezl několik důkazů o mnohem rozsáhlejší epidemii koronaviru ve městě na konci roku 2019: „Virus hodně koloval ve Wu-chanu už v prosinci (2019), což je nové zjištění.“ Dodal, že čínští vědci týmu představili 174 případů covidu z prosince 2019. Sto z nich bylo potvrzeno laboratorními testy, u zbylých 74 se nákaza dovodila pomocí symptomů.

Tým také mohl mluvit s prvním nakaženým v Číně, úředníkem nad čtyřicet let věku, který nikam necestoval a onemocněl 8. prosince. „Neměl žádný vztah k tržištím (kde se virus šířil). Vedl nudný normální život, bez túr do hor nebo něčeho podobného. Byl to úředník v soukromé společnosti,“ řekl Embarek.