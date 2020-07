V Mongolsku je dýmějový mor. Chlapec snědl nakaženého sviště a zemřel

Mongolsko se potýká s dýmějovým morem. Smrtelné chorobě podlehl 15letý chlapec v provincii Gobi-Altaj. Desítky lidí, s nimiž přišel do styku, jsou v přísné izolaci, karanténa byla uvalena na dalších pět okresů, píše deník Daily Mail. Teenager se nakazil poté, co snědl uloveného sviště. Zemřel tři dny poté, co nakaženého hlodavce snědl.