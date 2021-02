V JAR se potýkají s nebezpečnou mutací, přesto tam počty nakažených klesají

Počty nakažených opět klesly, i když 1. února byla opatření zmírněna. Noční zákaz vycházení nyní platí od 23:00 do čtyř do rána a smějí se konat bohoslužby, ovšem jen s 50 lidmi uvnitř, přičemž kapacita svatostánku nesmí být zaplněna více než z poloviny. Opět se začal prodávat alkohol od 10 do 18 hodin.