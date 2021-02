V Barmě pokračují protesty proti puči

V Barmě se v pondělí chopila moci armáda, zatím se jí však nepodařilo utlumit protesty odsuzujících převrat. V Rangúnu v pátek po setmění opět lidé tloukli do hrnců a poklic, aby dali najevo svou nespokojenost. V ulicích je podporovalo troubení aut, uvedl list The Guardian. Do protestů se kromě zdravotníků zapojili i studenti a učitelé, informovala stanice BBC.