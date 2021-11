V Africe zachytili znepokojivě zmutovanou variantu koronaviru. Vznikla zřejmě v těle HIV pozitivního

V africké Botswaně se objevila nová varianta koronaviru, která vědce znepokojuje dosud nevídaně vysokým počtem mutací (změn) v genetické informaci. Ty by mohly patogen učinit nebezpečnějším nebo mu například umožnit obcházet očkování. Upozornil na to mimo jiné britský deník The Independent.