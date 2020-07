USA už nebudou připisovat Hongkongu zvláštní status

„Čína je podle nás plně zodpovědná za zakrývání viru a jeho vypuštění do světa. Mohli to zastavit, měli to zastavit. Bylo by velice jednoduché to udělat u zdroje, když se to dělo,” řekl Trump. Prvním ohniskem pandemie bylo Čínské město Wu-chan, odkud se podle vědců pravděpodobně virus šířil dál.