USA plánují prodat Tchaj-wanu zbraně za sedm miliard dolarů, varují před silou Číny

Spojené státy plánují dodat Tchaj-wanu zbraně za dalších sedm miliard dolarů, uvedl ve čtvrtek list The Financial Times s odvoláním na zdroje americké administrativy. Zveřejnil to čtrnáct dní poté, co americký ministr Mike Pompeo varoval, že Čína v určitých oblastech zbrojení předstihla USA.