Tálibán zesiluje pátrání po spolupracovnících NATO a USA

Tálibán zintenzivnil pátrání po lidech, kteří spolupracovali s vojáky USA a NATO. Hledají je i mezi lidmi u kábulského letiště a vyhrožují, že zabijou nebo zatknou jejich rodinné příslušníky, pokud je nenajdou. Podle listu The New York Times to uvádí tajný dokument OSN, který vypracovalo Norské středisko pro globální analýzy.