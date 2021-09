Tálibán pověsil mrtvé tělo na jeřáb

Turabi, který stál u zrodu Tálibánu, byl už v 90. letech ministrem spravedlnosti a šéfem úřadu pro propagaci ctnosti a prevenci neřesti. Tehdy chodily po ulicích hlídky, které dohlížely na to, zda muži mají plnovous nepřistřižený, ženy jsou zahalené, a z aut vytahovaly kazety s hudbou, načež pásky věšely na stromy nebo na značky. Tehdy se také veřejně popravovalo.

V rozhovoru s novinářkou pro agenturu AP Turabi uvedl: „Oproti minulosti jsme se změnili.“ Tálibán by měl podle něj kupříkladu povolit televizi, mobilní telefony či videa. Nejde však o snahu vyhovět obyvatelům. Lidé by si mohli exekuce vyfotit nebo nahrát a tyto záběry šířit dál, čímž by se jejich odrazující účinek prohloubil.