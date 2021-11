Soupeření USA a Číny nesmí přerůst v konflikt, řekl Biden Si Ťin-pchingovi

Od lednového nástupu Bidena do funkce amerického prezidenta je to první jednání, na němž si oba státníci vidí tváří do tváře. Dosud si Biden a Si pouze dvakrát telefonovali. Americký prezident podle agentury AP upřednostňoval osobní setkání, Si však neopustil zemi od počátku pandemie covidu-19.