Senzace: Taposiris Magna asi vydal Kleopatřin hrob

Hrobka královny Kleopatry byla možná nalezena více než dva tisíce let poté, co spáchala sebevraždu po své porážce Římany. Tvrdí to britský bulvární deník The Sun, který se odvolává na prohlášení britské stanice Science Channel. Ta ho vydala kvůli filmu Kleopatra: Sex, lži a tajemství, jenž má být odvysílán příští neděli.