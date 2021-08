Sbal se, máš na to 40 minut. Sprinterka popsala, jak ji Bělorusko poslalo z olympiády pryč

„Jak mi řekl šéftrenér národního týmu Jurij Mojsevič, už to není otázka atletiky nebo sportu, řeší se to na vyšší úrovni,” popsala čtyřiadvacetiletá sportovkyně. Ten jí už v sobotu rozmlouval start v běhu. Měla říct, že je zraněná, vyfotit se a odletět domů. Pokud by to neudělala, bude úplně vyloučena z týmu a nebude smět závodit. Nakonec se s ním dohodla, že 200 metrů poběží a pak odletí. V neděli už ale bylo všechno jinak.

„Měla jsem pohovor s psychologem, který mi říkal nějaké nesmysly, snažila jsem se ho neposlouchat. Pak přišel Artur Šumak, zástupce běloruského výpravy a řekl mi, že mám 40 minut na to, abych se sbalila,” popsala Cimanouská.

Kryscina Cimanouská na startu sprintu na 100 metrů v Tokiu. Foto: Aleksandra Szmigiel, Reuters

Každých 10 minut ji prý někdo chodil kontrolovat, jak pokračuje. Balení se podle svých slov snažila protahovat a mezitím komunikovala s manželem a dalšími příbuznými a řešili, co dělat. „Došli jsme k tomu, že pojedu na letiště a tam se obrátím na policii.”

Do auta tedy sprinterka nastoupila sama. Odmítla, že by do něj byla natlačena násilím. „Vzali moje zavazadla, sedla jsem si a jeli jsme na letiště.”

„Na letišti bylo jasné, že můj doprovod poletí se mnou.” Šla jsem na policii, která začala situaci řešit. Lidé, kteří ji doprovázeli údajně seděli celou tu dobu asi pět metrů vedle a telefonovali.

Policie v neděli večer středoevropského času odvezla na bezpečné místo. Sportovkyně údajně řeší žádost o azyl. O případ se zajímá běloruská diaspora v Japonsku a situaci řeší mezinárodní olympijský výbor.

Start ve štafetě