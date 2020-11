Rozzuření Arméni vyšli do ulic, nesouhlasí s mírovou dohodou o Náhorním Karabachu

Demonstranti premiéra Pašinjana označili za zrádce a pronikli do sídla vlády. Rozbili okna, dveře a nábytek, píše agentura DPA. Protestující se dokonce dostali i do kanceláře předsedy vlády. Objevily se také zprávy, že se protestující pokoušeli dostat i do soukromé rezidence Pašinjana.

Další rozzuření lidé pronikli do budovy Národního shromáždění Arménie, tedy arménského parlamentu. Na videu, které se objevilo na sociálních sítích a převzaly ho světové agentury, jsou zachyceni křičící demonstranti, kteří hází lahve s vodou, další se vrhli do bitek.

Ázerbájdžánský prezident Alijev považuje dokument za základ k urovnání dlouholetého konfliktu. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že na základě ujednání Moskva do Náhorního Karabachu vyšle vojenské pozorovatele, kteří budou dohlížet na klid zbraní. Střežit by měli mimo jiné takzvaný Lačinský koridor, který spojuje Náhorní Karabach s Arménií.

Ruské ministerstvo obrany už oznámilo, že z Ruska odletěli první členové mírové mise. Celkem by mělo být v Náhorním Karabachu 1960 ruských vojáků. Podle Alijeva bude členem mírové mise i Turecko, které je tradičním spojencem Baku. Společná rusko-turecká mise bude trvat pět let a bude možné ji prodloužit o dalších pět, uvedl Alijev. O počtu tureckých vojáků prezident neinformoval.

V dohodě by měla být mimo jiné klauzule o výměně válčených zajatců a těl padlých vojáků. Pod dohledem Organizace spojených národů by se měli do svých domovů vrátit také uprchlíci. Agentura AP uvedla, že by měl na základě dohody Ázerbájdžán získat přístup do exklávy Nachičevan přes arménské území.