Řecko zasypal sníh, teploty klesnou na -15 stupňů

USA za sebou mají čtvrtý nejteplejší rok od počátku záznamů. V Evropě je to podobné Věda a školy

V turisty oblíbeném letovisku Antalya spadlo během 15 dnů více než 300 litrů srážek na metr čtvereční. To je polovina srážek, které ročně spadnou v Londýně.

Chladný vzduch bude proudit dál na Blízký východ. V Libanonu, Sýrii a Jordánsku bude až do konce víkendu sněžit, sníh se objeví příští týden také v Jeruzalémě.

V Řecku by se mělo počasí relativně uklidnit, ale od víkendu budou extrémně chladné teploty. Meteorologové předpovídají pro oblast silné mrazy.

Na severu Řecka by měly teploty klesnout až na -15 stupňů. A o moc lépe to nevypadá ani pro vnitrozemí Turecka, kde by měly teploty prudce klesat.