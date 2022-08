Pušilin psal do KLDR Kimovi, chce vzájemně výhodné bilaterální vztahy

Severní Korea a samozvaná Doněcká lidová republika by měly rozvíjet „rovnou a vzájemně výhodnou bilaterální spolupráci. Napsal to premiér neuznávaného pseudostátu Denis Pušilin v dopisu severokorejskému lídrovi Kim Čong-unovi. Informoval o tom ve středu list The Guardian.