PŘEHLEDNĚ: Jaké podmínky jsou pro vstup do oblíbených destinací Čechů

Chorvatsko

Před vstupem do Chorvatska musejí turisté vyplnit formulář, který je i v češtině. Doporučuje se mít kvůli plynulému provozu na hranicích vše vyplněné a připravené dopředu.

Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení o nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku. Při vstupu do Chorvatska se Češi musejí prokázat dokladem o vakcinaci, stačí i první dávka, od níž uplynulo 22 dnů, nebo potvrzením o prodělané nemoci v posledním půlroce či negativním antigenním testem. Testovat se nemusejí děti do 12 let.

Chorvatsko je na českém cestovatelském semaforu zařazené do červené zóny, tedy oblasti s vysokým výskytem covidu. Lidé musí před vstupem do ČR na PCR nebo antigenní test, druhý PCR test musejí absolvovat nejpozději pět dní po návratu do České republiky.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Chorvatsku 34,69.

Itálie

Pro cestu do Itálie je potřeba splnit tři podmínky. Především je to negativní antigenní nebo PCR test, nesmí být starší 48 hodin. Výjimku mají děti mladší dvou let. Přijíždějící také musejí vyplnit digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF).

Nezletilé děti se mohou registrovat v jednom formuláři s rodičem. Ve formuláři musí lidé uvést základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění.

Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také individuální QR kód, kterým je povinen se prokázat.

Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL. Buď to udělá ubytovací zařízení, nebo si sami musíte ve vyhledávači zadat "ASL" a místo, kde jste se ubytovali. Na jejich e-mail potom nahlásit, že jste přijeli.

Itálie se bere jako země se středním rizikem. V případě veřejné dopravy (letadlo, vlak, autobus) musejí cestovatelé na test 24 hodin před návratem, pokud jedou individuálně autem, musejí na antigenní test nejpozději pátý den po návratu.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Itálii 27,17.

Řecko

Před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form.

Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Poté obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Děti do 18 let se vpisují do formuláře jednoho z rodičů. Cestující bez QR kódu nebude vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může dostat pokutu ve výši 500 eur.

Při vstupu do země se musí cestující prokázat buď dokladem o očkování, potvrzením o prodělání covid-19 nebo negativním PCR testem. Ten musejí mít i děti starší 6 let.

Po příjezdu do země mohou být turisté namátkově testování na covid-19, jsou povinni test podstoupit, jinak by jim hrozilo odepření vstupu do země.

Řecko je na českém cestovatelském semaforu zařazené do červené zóny, tedy oblasti s vysokým výskytem covidu. Lidé musí před vstupem do ČR na PCR nebo antigenní test, druhý PCR test pak musí absolvovat nejpozději pět dní po návratu do České republiky.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Řecku 77,4.

Španělsko

Všichni musí vyplnit online formulář a obdrží příslušný QR kód. Tento formulář musejí vyplnit i lidé, kteří zemí jen tranzitují a jsou například na přestupu na letišti. Kromě kódu je nutné předložit buď potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19, nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/ antigenního testu. Z těchto povinností jsou vyjmuty děti do šesti let.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

Kontinentální Španělsko je z pohledu Česka v červené zóně, tedy země s vysokým rizikem. Před vstupem do ČR se proto vyžaduje PCR nebo antigenní test, druhý PCR test po příjezdu.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je ve Španělsku 62,72.

Mallorka a další Baleárské ostrovy + Kanárské ostrovy

Platí stejná pravidla jako u kontinentálního Španělska. Všichni musí vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód. Poté musí předložit buď potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/antigenního testu. Z těchto povinností jsou vyjmuty děti do šesti let.

Výše uvedené země jsou v oranžové zóně, cestovatelé musejí na test 24 hodin před návratem.

Egypt

Egypt požaduje při vstupu do země negativní PCR test, který není starší 72 hodin. V letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Taba, Marsa Alam je možné podstoupit PCR-test přímo na letišti za cenu 30 dolarů (zhruba 650 korun).

Zastupitelský úřad důrazně doporučuje Čechům, aby si nechali udělat test v Česku před odletem. Při případné pozitivitě nemůže zastupitelský úřad garantovat, jak bude s dotyčným nakládáno. Veškerá opatření jsou plně v kompetenci místních úřadů. Při příletu je každému změřena teplota a každý musí mít uzavřené zdravotní pojištění.

Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny a nemusejí PCR-test podstupovat.

Egypt spadá do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, proto turista musí před návratem jít na PCR test maximálně 72 hodin před odjezdem. Po návratu musí absolvovat druhý PCR test, nejdříve ale pátý den po návratu, a do té doby by měl být v samoizolaci.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Egyptě 82,7.

Německo

Češi mohou od 6. června cestovat do Německa bez povinnosti nastoupit 10denní karanténu. Německo totiž vyřadilo ČR ze svého seznamu epidemicky rizikových zemí. Pro samotný vstup do země tak není třeba test ani očkování, ani žádná jiná procedura.

Neznamená to ale, že cestování je úplně bez omezení, Češi se při ubytování, návštěvě restaurace či jiného gastronomického zařízení musí prokázat buď dokladem o očkování, nebo potvrzením o prodělání nemoci či negativním testem. Pro lety do Německa nadále platí podmínka v podobě negativního testu před nástupem na palubu.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Německu 20,8.

Německo je v českém cestovatelském seznamu zařazeno do oranžové barvy, v případě veřejné dopravy (letadlo, vlak, autobus) musejí lidé na test 24 hodin před návratem do Česka, pokud jedou individuálně autem, musejí na antigenní test nejpozději pátý den po návratu.

Polsko

S Polskem byla uzavřena zvláštní dohoda a Češi mohou od 1. června vycestovat do této země, aniž by museli podstoupit 10denní karanténu. Musí se ovšem prokázat dokladem o očkování vakcínou odsouhlasenou v EU. Na základě zvláštní dohody stačí, když dostali první dávku vakcíny.

Pokud nebyli očkováni, mohou se prokázat potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících či negativním antigenním testem (v polštině nebo angličtině). Pozor, z povinnosti prokázat se testem nejsou osvobozeny malé děti.

Polsko je v českém cestovatelském seznamu zařazeno do oranžové barvy, v případě veřejné dopravy (letadlo, vlak, autobus) musejí lidé při příjezdu do Česka na test 24 hodin před návratem, pokud jedou individuálně autem, musejí na antigenní test nejpozději pátý den po příjezdu.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Polsku 8,42.

Slovensko

Češi se před příjezdem na Slovensko musí elektronicky registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice. Od 1. června pro české občany neplatí povinnosti jít do karantény. Musejí se ovšem prokázat dokladem o očkování proti covidu a stačí, že dostali první dávku a od ní uplynuly tři týdny.

Pokud nejsou očkováni, stačí potvrzení, že v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Jinak se musí prokázat antigenním testem. Do karantény nemusejí ani děti do věku 18 let. Potvrzeními se budou prokazovat buď při namátkových kontrolách, nebo při ubytování, popřípadě při čerpání služeb.

Na českém cestovatelském seznamu je Slovensko zařazeno do oranžové barvy, v případě veřejné dopravy (letadlo, vlak, autobus) musejí lidé na test 24 hodin před příjezdem zpět do Česka, pokud jedou individuálně autem, musejí na antigenní test nejpozději pátý den po návratu.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je na Slovensku 13,66.

Rakousko

Do Rakouska se může cestovat za turistikou a Češi nemusejí od 1. června vyplňovat příjezdový formulář. Musí se ovšem prokázat dokladem o vakcinaci, stačí i první dávka vakcíny, od níž uplynulo 22 dnů, nebo potvrzením o prodělané nemoci či alternativně dokladem o prokázání neutralizačních protilátek. Pokud turista nemá ani jeden z těchto dokladů k dispozici, musí se prokázat testem, který v případě antigenu není starší 48 hodin, u PCR testu 72 hodin.

Ti, kteří se v Rakousku ubytují a předkládají test, musí počítat s tím, že se po 48 hodinách (v případě antigenního testu) musejí v daném ubytovacím zařízení opět testovat. U PCR testu je tato lhůta 72 hodin. Děti do 10 let nemusejí podstupovat žádný test.

Rakousko je v českém cestovatelském seznamu zařazeno do oranžové barvy, v případě veřejné dopravy (letadlo, vlak, autobus) musejí lidé na test 24 hodin před návratem do Česka, pokud jedou individuálně autem, musejí na antigenní test nejpozději pátý den po návratu.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Rakousku 24,58.

Maďarsko

Na základě dvoustranné dohody mohou do Maďarska cestovat volně pouze Češi, kteří se prokážou dokladem o očkování (stačí i první dávka, od které uplynulo 22 dnů), potvrzením o prodělané nemoci covid-19 či negativním PCR (nesmí být starší 72 hodin) či antigenním testem (nesmí být starší 24 hodin). Volný vstup mají i děti do 18 let.

Maďarsko je na českém cestovatelském semaforu v oranžové barvě. Pokud se lidé vracejí veřejnou dopravou (letadlo, vlak, autobus) musejí na test 24 hodin před návratem, pokud jedou individuálně autem, musejí na antigenní test nejpozději pátý den po návratu.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Maďarsku 16,83.

Rumunsko

Česká republika byla zařazena na zelený seznam zemí s nejnižší mírou rizika nákazy onemocnění covid-19. Češi mohou neomezeně cestovat do Rumunska a nemusí předkládat pro vstup do země žádný doklad (žádná karanténní opatření). Jedinou povinností je vyplnit příjezdový formulář.

Rumunsko je na českém cestovatelském seznamu zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy, tedy do oranžového sektoru. Lidé musejí na test v případě dopravy letadlem 24 hodin před cestou, pokud by jeli svým vozem, musejí na antigenní test nejpozději pátý den po příjezdu do Česka

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Rumunsku 6,65.

Bulharsko

Lidé cestující do Bulharska musí mít u sebe potvrzení o absolvování očkování, prodělání onemocnění covid-19 v posledním půl roce, nebo se cestující prokáže negativním PCR či antigenním testem. PCR test nesmí být starší 72 hodin, u antigenního je lhůta 48 hodin. Děti do pěti let nemusejí mít žádné potvrzení.

Země je na cestovatelském semaforu v oranžovém sektoru. Při návratu do Česka musí podstoupit antigenní (24 hodin před cestou) nebo PCR test (72 hodin před cestou).

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Bulharsku 17,26.

Tunisko

Do Tuniska mohou turisté v rámci organizovaných zájezdů s cestovní kanceláří. Od 1. června individuální turisté, kteří absolvovali plné očkování nebo prodělali nákazu koronavirem. Pokud chce zemi někdo navštívit individuálně, ale není očkován a nemá potvrzení o prodělání covidu, musí počítat se sedmidenní karanténou ukončenou negativním PCR testem nejdříve pátý den po příletu. Při příletu do země budou náhodně vybraným cestujícím prováděny rychlotesty přímo na letišti. V případě pozitivního výsledku bude cestující umístěn do příslušného karanténního zařízení.

Tunisko spadá do kategorie zemí s velmi velkým rizikem nákazy, proto turista musí před návratem jít na PCR test maximálně 72 hodin před odjezdem. Po návratu musí absolvovat druhý PCR test, nejdříve ale pátý den po návratu a do té doby by měl být v samoizolaci.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Tunisku 1354,3.

Turecko

Pro turistiku je země otevřená. Cestovatelé se musejí prokázat buď negativním PCR testem, nebo dokladem o úplném očkování, od něhož uplynulo 14 dnů, nebo dokladem o prodělání onemocnění covid. Před cestou se musí vyplnit formulář.

Turecko je vedeno v Česku jako země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Turista musí před návratem jít na PCR test maximálně 72 hodin před odjezdem. Po návratu musí absolvovat druhý PCR test, nejdříve ale pátý den po návratu a do té doby by měl být v samoizolaci.

Sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel je v Turecku 53,44.