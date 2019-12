Popel a zplodiny chňapají po zdrojích vody v Sydney

WaterNSW spravuje v Novém Jižním Walesu víc než 40 přehrad. Její představitelé vyslovili obavy, že velké množství popela a zplodin by mohlo hrozit kvalitu vody ve vodních nádržích, pokud by po požárech následoval silný déšť.

Australský premiér Scott Morrison odmítl kritiku Grety Thunbergové, šestnáctileté švédské klimatické aktivistky, za to, že nedává do souvislosti zničující požáry a klimatické změny. „Budeme dělat v Austrálii to, o čem si myslíme, že je dobré pro Austrálii. Zodpovídám se Australanům a nikomu ze zámoří,” řekl britskému listu The Daily Mirror.