Počet obětí koronaviru přesáhl 1500

Počet nově nakažených se výrazně snížil ve srovnání s předchozím dnem, kdy bylo v pevninské Číně nahlášeno přes 5000 nových případů a v provincii Chu-pej přes 4800. To bylo dáno novým způsobem vyhodnocování nákazy, kdy začala provinční zdravotnická komise do statistik zahrnovat i případy, které nebyly potvrzeny testy na koronavirus, ale jen se u nich na rentgenu prokázal zápal plic. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.