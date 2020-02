Peking nařídil karanténu pro všechny vracející se občany, bankovky se dezinfikují

Obyvatelům Pekingu, kteří se vrátili od příbuzných, s nimiž slavili příchod lunárního nového roku, bylo sděleno, aby na sebe sami uplatnili karanténu a nevycházeli nebo šli do prostor vyhražených pro lidi v karanténě. „Od nynějška by měl každý, kdo se vrátí do Pekingu, zůstat 14 dní po příjezdu doma, nebo se připojit ke skupině na pozorování,“ citoval Pekingský deník sdělení preventivní skupiny pro boj proti viru. Pekingský deník napsal, že lidé, kteří nesplní vládní nařízení by mohli být potrestáni.