Novým koronavirem se už v Číně nakazilo více lidí než SARS

Aerolinky British Airwas ve středu oznámily, že až do konce ledna ruší všechny své lety do Šanghaje a Pekingu. Německá Lufthansa a její sesterské společnosti Austrian Airlines a Swiss týž den ohlásily, že ruší všechny lety do Číny až do 9. února.

United Airlines zrušily mezi 1. a 8. únorem 24 letů z USA do Pekingu, Šanghaje a Hongkongu. Počet letů omezily i aerolinky Air Canada a Cathay Pacific zvažují že od 30. ledna do konce března by mohyl zrušeny nebo omezeny lety do Číny. Indonéský Lion Air od soboty dočasně zruší desítky svých letů do 15 čínských měst. Air France sice už minulý týden zrušila lety do Wu-chanu, ale nadále provozuje lety do Pekingu a Šanghaje.