Nové důkazy: japonská armáda během 30. a 40. let „fasovala” sexuální otrokyně

Japonské úřady byly zapletené do zotročování žen, které musely poskytovat císařským vojákům ve 30. a 40. letech sexuální služby. Ukazují to nové dokumenty, o nichž informovala agentura Kjódó. Armáda požadovala koncem třicátých let jednu „ženu útěchy”, jak se těmto sexuální otrokyním říkalo, na každým 70 vojáků. Japonsko dlouhodobě jakékoliv zapojení do obchodu se ženami oficiálně odmítalo.