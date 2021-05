Melinda Gatesová chtěla prchnout z manželství už před dvěma lety

Důvod „zničení“ manželství se nezmiňoval ani před dvěma lety, ani nyní. V jednom dokumentu se ale objevuje jedno jméno, a to Jeffrey Epstein. Finančník a filantrop a sexuální delikvent, který spáchal sebevraždu předtím, než začal proces kvůli zneužívání nezletilých dívek, které měl údajně předávat svým prominentním přátelům.

Jak Bill Gates potkal Melindu aneb 27 let manželství plného výzev

Tři měsíce po zatčení Epsteina deník The New York Times informoval o stycích Billa Gatese s Epsteinem. Jedna ze schůzek se údajně odehrávala v jeho nechvalně proslulém domě na Manhattanu až do pozdních nočních hodin. Krátce poté se měla Melinda spojit se svými právníky ohledně rozvodu.