Landovský: Invazi odvrátíme, jen když Putina odstrašíme

Jak reálná je ruská invaze na Ukrajinu?

Řekl bych, že je to velice reálné, a není úplně podstatné, jestli je pravděpodobnost 30, 40 nebo 10 procent. Je to tak závažná věc, že se na ni musíme všichni chystat, a teprve v momentě, kdy přijmeme toto vážné riziko a začneme s přípravou, tak budeme na dobré cestě k tomu udělat maximum pro jeho odvrácení.

Mohu připomenout, že Spojené státy v pondělí oznámily zvýšení bojové pohotovosti pro 8500 vojáků, kteří jsou připraveni posílit evropský východní val.

Ve vojenské oblasti je třeba ponechat určitý prostor ruské představivosti. Záměrně není jasně řečeno, co se bude odehrávat. Jakub Landovský, český velvyslanec při NATO

Co dělá NATO pro to, aby ke konfliktu nedošlo?

Vedeme dialog s Ruskou federací, ale ta předložila požadavky, které NATO nemůže nikdy splnit, protože odporují našim základním principům. Rusko chce mít právo veta na vstup Ukrajiny do Aliance. Ale o vstupu Ukrajiny do NATO rozhodne jenom Ukrajina a členové Aliance. Tak to stojí v našich smlouvách a na tom se nebude nic měnit. Za druhé Rusko žádá, aby v Evropě znovu vznikly zóny vlivu, které rozdělují členy Aliance na nějaké kategorie. To je nepřijatelné.

Článek 5 (Washingtonské smlouvy, podle kterého je útok na jednu alianční zemi útokem na celé NATO – pozn. red.) funguje pro všechny spojence úplně stejně.

Sféry vlivu jsou pro Českou republiku, která byla po roce 1968 v roli státu s omezenou suverenitou podle Brežněvovy doktríny, naprosto nepřijatelné. O některých dalších záležitostech jsme ochotni se s ruskou stranou bavit, ať už jde o transparentnost vojenských cvičení, nebo posílení civilních i vojenských komunikačních linek. Rozmisťování útočných systémů, zejména raket v Evropě, se tradičně řeší v bilaterální strategickém dialogu USA–Rusko.

Nebyla chyba, že NATO Ukrajině přislíbilo vstup do Aliance?

To není chyba, to je naše dlouhodobá politika otevřených dveří, kterou jsme v Alianci nikdy neopustili. Ale přiznejme si, že v dohledné době určitě nenastanou podmínky, aby se to mohlo realizovat. Není možné zrušit princip, že každá suverénní země sama rozhoduje o svém osudu a sama si také může zvolit alianci pro kolektivní obranu, nebo se třeba rozhodnout pro neutralitu.

Toto právo přísluší výlučně státům a platí bez rozdílu pro všechny země bez ohledu na to, jak jsou mocné nebo jakými prostředky disponují. Právo na kolektivní a individuální sebeobranu zakotvené v Chartě OSN chrání země jako Česká republika před cizím vlivem a musíme na něm trvat.

Rusko argumentuje, že když v 90. letech skončila studená válka, tak západní politici přislíbili, že se NATO nebude rozšiřovat dál na východ. Je na tom něco pravdivého?

Tento argument je lichý a bylo to mnohokrát vyvráceno. Rusko argumentuje i jednáními o sjednocení Německa. Ta jednání se ale týkala jen původních okupačních mocností a Německa, a rozhodně nezavazovala nikoho dalšího. To, co ale platí, je, že Rusko dostalo od NATO absolutně privilegovanou partnerskou pozici, která nebyla nikdy žádnému státu nabídnuta.

Spolupráce s Ruskem fungovala výborně minimálně do konfliktu v Gruzii 2008 a byla suspendována až poté, co Rusko provedlo invazi na Krym a východní Ukrajinu. V Zakládajícím aktu Rady NATO–Rusko je zmínka o stálé dislokaci jednotek od určité velikosti na východním křídle Aliance.

NATO takové jednotky nerozmísťuje a mise tzv. Posílená předsunutá přítomnost schválená na Varšavském summitu pro Polsko a baltské země probíhá na rotační bázi a je co do velikosti nesrovnatelná s jednotkami, které rozmísťuje Ruská federace okolo Ukrajiny. Tam jde o jednotky řádově větší.

Proč to vlastně prezident Putin celé dělá?

To se můžeme jen domnívat. V jednom z rozhovorů označil prezident Ruské federace za největší tragédii 20. století rozpad Sovětského svazu. Pro nás to byl naopak jeden z nejsvětlejších bodů naší novodobé historie, protože rozpadem mocenské sféry vlivu Sovětského svazu jsme se dostali zpět do Evropy a můžeme zase svobodně žít. A svobodně jsme se rozhodli vstoupit do NATO a EU. Návrat do dob Sovětského svazu si u nás doufám nikdo nepřeje.

Pro úplnost je dobré říci, že Rusko má také vlastní Organizaci kolektivní bezpečnosti (ODKB), která teď například zasahovala v Kazachstánu. A nikoho na Západě by ani nenapadlo předepisovat zemím, jako je Kazachstán, Arménie nebo Tádžikistán, s kým mají budovat svoji kolektivní bezpečnost.

Co se stane, pokud k invazi na Ukrajinu skutečně dojde? Jaký má NATO plán?

Musíme si říci, co je červená linie. Červená linie je útok na ukrajinské ozbrojené síly a překročení stávajících hranic. Pokud k tomu dojde, tak bude následovat masivní vlna sankcí a dojde k maximálnímu využití nevojenských nástrojů.

Jak se k tomu NATO postaví vojensky?

Ve vojenské oblasti je třeba ponechat určitý prostor ruské představivosti. Záměrně není jasně řečeno, co se bude odehrávat, a tak to zůstane i u mě. Promiňte, ale o těchto věcech nebudeme do veřejného prostoru pouštět žádné informace.

Jak si máme představit sankce, které dokážou Rusko citelně zasáhnout? Rusko může obchodovat s Čínou a s dalšími asijskými zeměmi a sankce ho tolik nemusí bolet.

To není úplně pravda. Energetické dodávky do Evropy jsou, myslím, pro Ruskou federaci docela podstatná věc, případné sankce v bankovním sektoru mohou být pro Rusko ekonomicky významné. Ruská strana ví, co budou sankce znamenat. Nechme na nich, ať se rozhodnou, jakou cestu zvolí. Za nás je nejpodstatnější, aby cesta k dialogu a diplomacii zůstala pořád otevřená.

Ale ty sankce budou bolet i nás. Ceny energií stoupají a dokážete si představit, co by to s cenami energií udělalo, kdyby v Rusku zavřeli kohoutky s plynem?

Dokážu si představit leccos, ale nedovedu si představit, že pokud se bude opakovat rok 2014 (anexe Krymu), že se sankce energetiky nedotknou. Bude to mít zásadní dopad na Ruskou federaci, ale i na nás a budeme s tím muset počítat.

Proto Evropa od roku 2014 diverzifikovala dodavatele energie a došlo k vybudování terminálů pro kapalný zemní plyn (LNG). Mezi další možné dopady konfliktu na Východě v humanitární oblasti patří uprchlická vlna. Určitě musíme počítat s tím, že část Ukrajinců by k nám mohla před konfliktem uprchnout.

Budou spojenci v postupu proti Rusku jednotní?

Mám pro vás výbornou zprávu. Myslím, že čím je krize vážnější, tak tím rychleji jsme schopni nalézt spojeneckou jednotu. Doufám, že už teď na setkání ministrů obrany 17. února bude jasno o posilování východního křídla včetně konkrétních příspěvků. V lednu jsme na radě NATO–Rusko vyslali signál alianční jednoty v klíčových otázkách a mě zvláště potěšilo, že spojenci byli solidární k sobě navzájem a zastávali se jeden druhého během jednání. Rusko si určitě odneslo z jednání rady dojem, že rozdělit Alianci jen tak nepůjde.

Co třeba Německo? To někdy vypadá, že chce upřednostňovat vlastní zájmy, a např. říká, že plynovod Nord Stream 2 by se do sankcí zahrnovat neměl.

Na jednáních, na kterých jsem byl přítomen jako stálý zástupce ČR v Severoatlantické radě, Německo vždy podporovalo společnou pozici a během jednání nikdy nedochází k ostrým výměnám názorů. Vážnost situace vnímáme všichni úplně stejně. Máme také k dispozici velmi kvalitní zpravodajský obraz, na kterém se podílejí všechny členské země včetně Německa. Z něho vycházíme.

Musíme být ale opatrní při komunikaci ve veřejném prostoru, protože problém v politice odstrašení a dialogu je v tom, že nikdy přesně nevíte, co povede k deeskalaci napětí a co naopak může přilít pověstný olej do ohně. Úspěchem politiky odstrašení je, že se něco nestane. Všichni proto musíme pečlivě volit slova při veřejné komunikaci, abychom dosáhli cíle, kterým je odvrátit riziko invaze Ruské federace na Ukrajinu, a pokračovat v dialogu s Ruskem u jednacího stolu.

Je ale naivní si myslet, že Rusko přestane, aniž by něčeho dosáhlo. Je tu nějaká ochota být vůči Putinovi vstřícný? Nemá trochu pravdu německý viceadmirál Schönbach, který musel rezignovat na šéfa německého námořnictva poté, co řekl, že Putinovo Rusko si zaslouží větší respekt?

Ruská federace, Česká republika, NATO, všichni na mezinárodní scéně si zasloužíme patřičnou úctu. Určitě bychom se k sobě neměli chovat bez respektu a měli bychom vnímat obavy druhé strany. Rusko v současné době vytváří vojenský tlak na Ukrajinu. Samotná hrozba vojenské síly za účelem dosáhnout ústupků je něco neslučitelného s Chartou OSN.

To je samo o sobě problém. Těžko se můžete s někým bavit, zároveň na něj mířit zbraněmi. To pak nelze brát jako dialog založený na vzájemné úctě a na respektu k mezinárodnímu právu. Zatím to nevypadá, že by Rusko chtělo snížit napětí na Ukrajině a stáhnout alespoň část sil z okolí Ukrajiny. Proto jsme nuceni zároveň s diplomacií posílit obranu východního křídla Aliance.

Je naše povinnost tuto věc udělat a doufat, že se nám podaří změnit ruské uvažování směrem, který nepovede k agresi a k narušení mezinárodního řádu flagrantním způsobem jako při anexi Krymu a při invazi na východní Ukrajinu. To je samotná podstata politiky dialogu a odstrašení, kterou se NATO řídí od roku 2014. Rozdíl mezi rokem 2014 a 2022 je v tom, že případná agrese Ruska vůči Ukrajině už nebude překvapením.

Stalo by se to podruhé, a jak praví známé přísloví, pokud mě napálíš, tak hanba tobě, pokud mě napálíš dvakrát, tak hanba mně.

Mluvíte o obavách, ale i Rusko má své obavy. Mluví o tom, že je v čím dál větším obklíčení zeměmi NATO.

NATO je striktně obranná aliance a Rusko se to snaží neustále vyvracet, ale tak to prostě je, a naším cílem není útočit na jiné země, ale chránit pomocí bezpečnostních garancí své členy. Když se podíváte na současnou situaci mezi Ruskem a Ukrajinou, tak není nejmenších pochyb o tom, kdo je tady potenciálním agresorem a kdo případnou obětí.

Ukrajinská strana se chová velice opatrně a nesnaží se situaci jakkoliv eskalovat, i když se kolem ní stahují poměrně značné síly a prostředky. Česká republika, která byla obětí ruské sabotáže ve Vrběticích, by si měla být vědoma, že každý alianční voják, který bude přispívat k její bezpečnosti na východním křídle, je přínosem. A naopak ruská vojska připravená vpadnout na Ukrajinu jsou bezpečnostním rizikem.

I takto jednoduše se dá na situaci nahlížet a pojďme se spíš bavit o tom, co povede ke snížení napětí v Evropě a k případné budoucí normalizaci vztahů. K té rozhodně nepovede další agrese Ruské federace vůči sousedům.

Ukrajina je opatrná, ale některé alianční země situaci přiostřují. Třeba Británie, když tvrdí, že Rusko se snaží prosadit do vedení Ukrajiny proruského představitele. To napětí spíš zesílí, nemyslíte?

Zaprvé věříme spojencům a jejich zpravodajským službám. Za druhé, pokud se Británie suverénně rozhodla zveřejnit práci svých zpravodajských služeb, určitě tím nechtěla zvyšovat napětí. Spíše se snažila zveřejněním zmíněné situaci předejít. V momentě, kdy je plán ve veřejném prostoru, není úplně snadné jej v tichosti realizovat.

Případný konflikt na Ukrajině by zásadně ovlivnil život v Evropě, ale Evropská unie je k tomu dost pasivní. Jak je to možné?

EU se snaží, ale k serióznímu dialogu s Unií v tuto chvíli není ochotné Rusko. Ale to neznamená, že u dialogu s Ruskem chybějí Evropané. Minimálně 27 členů Aliance jsou evropské země a sedí u jednoho stolu se Spojenými státy a Kanadou při jednáních na Radě NATO–Rusko. Evropané se s Ruskem setkávají i v OBSE. Ptáte-li se, proč to tak je, tak Rusko jednak nevěří na efektivní multilateralismus, ale také se snaží brzdit evropskou integraci tím, že nereflektuje na snahy zapojit Evropskou unii výrazně do stávajících debat.

Očekává se v NATO, že Česko nabídne víc vojáků, kteří by šli na východní hranice Aliance?

Ano. To spojenci očekávají. ČR by měla zvážit další příspěvky, nejen proto, že přispějí k naší bezpečnosti. Je to součást závazku článku 3 Washingtonské smlouvy, tedy přispívat budováním vlastní obranyschopnosti k obranyschopnosti celé Aliance. Toho lze dosáhnout navyšováním rozpočtu na obranu a budováním obranných schopností, ale také příspěvky do aliančních misí, operací a aktivit.

Ukazuje se čím dál více, že základní funkce ozbrojených sil, kterou je obrana území v případě mezistátního konfliktu, je pořád to nejdůležitější. V minulých letech došlo k degradaci armádních schopností, v důsledku přílišného důrazu na boj proti terorismu. Což je jiná, více asymetrická disciplína, než je symetrický mezinárodní konflikt.