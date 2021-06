Krvavý šéf Boko Haram se prý odpálil při boji se soupeřícími militanty

Poprvé se zprávy o Shekauově smrti při střetnutí s bojovníky ISWAP, kteří pronikli do pralesa Sambisa, objevily už koncem května, uvedla nigerijská armáda. Její mluvčí Mohammed Yerima sdělil BBC, že zatím armáda zjišťuje, co se stalo a do získání jasného důkazu nevydá žádné prohlášení. Shekau byl už opakovaně označen za mrtvého a vždy se znovu objevil.