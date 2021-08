Krvavé řádění Tálibánu: zastřelený generál policie, umučení Hazárové

Poté do něj začnou ozbrojenci pálit a nakonec bezvládné tělo ještě několikrát udeří do břicha, hrudníku a hlavy.

Generál Hadží byl zajat poté, co Tálibán dobyl provincii ležící u hranic s Turkmenistánem. Do hledáčku tálibů se dostal také proto, že působil jako vysoký zpravodajský důstojník.

Podle něj se Tálibánu podařilo dostat se do seznamu vysokých afghánských představitelů, guvernérů, policistů a poradců, kteří si vyměňovali informace na zavřeném chatu.

Amnesty International získala výpovědi svědků i fotografie. Vesničané z Mundrachtu před boji utekli do hor, ale několik se jich vrátilo do vesnice pro zásoby. Zjistili, že domy jsou vyrabované a tálibové na ně čekají. Přepadena byla i další skupina Hazárů, kteří mířili do vesnice. Zastřeleno bylo šest Hazárů a tři další umučeni k smrti.