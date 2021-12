Krach čínského developera Evergrande je neodvratný, míní ratingové agentury

Fitch snížila rating čínského developera a jejích dcer Hengda Real Estate Group a Tinaji Holding LTD z kategorie C na RD poté, co nesplatily na začátku týdne výnosy z dolarových dluhopisů. V pondělí vypršela poslední třicetidenní lhůta na jejich splacení, firma však už o víkendu varovala, že na jejich vyplacení nebude mít prostředky.