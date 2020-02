Koronavirus zabil v Číně přes tisíc lidí

Nákaza se již rozšířila do několika desítek zemí, úmrtí mimo pevninskou Čínou však zatím zaznamenali po jednom na Filipínách a v Hongkongu.

Nejvíce infikovaných mimo Čínu hlásí Japonsko. Vietnam v úterý informoval o svém již patnáctém případu, když se nákaza potvrdila u tříměsíčního dítěte.

Hongkong v úterý oznámil nákazu u čtyř lidí z obytného domu, v němž žili muž a žena, kteří vykazovali symptomy onemocnění. Místní úřady nyní vyšetřují, zda se virus nemohl rozšířit domovní instalací. Pokud by se toto podezření potvrdilo, značně by vzrostlo riziko vzniku nových lokálních ohnisek nákazy. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová vyzvala obyvatele města, aby zůstávali co nejvíce doma.