Korejci nabízejí ČR výrobu jaderného paliva

Dceřiná společnost firmy Kepco, firma KHNP, se soutěže na dukovanský blok účastní. Pokud by ČEZ, který soutěž vyhlásil, nakonec vybral korejského dodavatele, otevřela by se cesta k továrně na palivo v ČR.

Kepco Nuclear Fuel, která byla založena v roce 1982, je jediným výrobcem jaderného paliva a poskytovatelem souvisejících služeb v Jižní Koreji. Firma dodává palivo do všech 24 jaderných bloků v zemi a od roku 2017 také do elektrárny Barakah ve Spojených arabských emirátech.

Zájemci o stavbu nového bloku v Dukovanech, mezi něž kromě KHNP patří i francouzská EdF a severoamerický Westinghouse, mají do konce listopadu předložit ČEZ nabídky. O vítězi má být rozhodnuto do konce roku 2024, zahájení výstavby se očekává v roce 2029. Do provozu by měl být nový blok uveden v roce 2036.