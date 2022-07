Kiribati opouští Pacifické ostrovní fórum. Po nátlaku Číny, zní z opozice

Bývalá diplomatka a opoziční poslankyně Tessie Lambournová uvedla, že důvody k odchodu, které uvedl kiribatský prezident Taneti Maamau, jsou jen výmluvami a rozhodnutí je výsledkem tlaku Pekingu. „Jsem přesvědčena, že někdo řekl naší vládě, že nepotřebujeme regionální solidaritu, že nemusíme být součástí pacifické rodiny, že nepotřebujeme Austrálii a Nový Zéland. Řekli nám, že tu jsou pro nás a pomůžou nám se vším, co potřebujeme,“ uvedla s jasnou narážkou na Čínu.

Maamau o víkendu vysvětlil, že důvodem k odchodu od PIF je to, že se nedostatečně věnuje Mikronésii. Napětí trvá už rok, protože navzdory dohodě, že vedení bude společně sdíleno Polynésany, Mikronésany a Melanésany, se stal generálním tajemníkem PIF Polynésan.

Čína v úterý popřela, že by rozhodnutí Kiribati nějak ovlivnila. „Četli jsme zprávy médií, že odchod Kiribati z PIF může mít něco do činění s Čínou. Tyto zprávy jsou zcela nepodložené. Po léta Čína a PIF spolupracují. Rád bych zdůraznil, že se Čína nevměšuje do záležitostí pacifických ostrovních zemí,“ uvedl čínský ministr zahraničí Wang Wen-pin.