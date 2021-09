Kde se staly chyby, ptá se po masakru Nový Zéland

Po necelé minutě útoku ho zastřelili policisté v civilu, kteří ho sledovali. „Až do útoku jsme neměli žádný zákonný důvod ho zadržet,“ připustil policejní komisař Andrew Coster.

Do hledáčku policie se dostal poté, co na Facebooku vyjádřil sympatie k teroristickým útokům a zveřejňoval vzkazy, v nichž brojil proti „kiwiovské verbeži“.

V roce 2017 ho zatkla na letišti v Aucklandu, když mířil do Sýrie, aby se přidal k bojovníkům Islámského státu. Později ho však propustili na kauci.