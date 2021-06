Juntou svržená barmská vůdkyně Su Ťij čelí dalšímu vyšetřování, nově kvůli korupci

Bývalá barmská vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny za mír pětasedmdesátiletá Do Aun Schan Su Ťij, kterou nyní drží v domácím vězení vojenská junta, čelí dalšímu vyšetřování, tentokrát kvůli údajné korupci. S odvoláním na informace státního deníku New Light of Myanmar to dnes napsala agentura Reuters. Nová obvinění se týkají zneužití majetku dobročinné nadace, kterou Su Ťij vedla.