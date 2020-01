Jedenáctimilionový Wu-chan je v karanténě, město ochromila panika

„Nejezděte do Wu-chanu. A ti, co jsou ve Wu-chanu, prosím, aby neopouštěli město,“ uvedl tajemník Národní zdravotní komise Li Pin.

Ve města panuje strach poté, co se objevily zprávy, že lidi posílali pryč z nemocnic, protože v nich už není místo. Mnohým s typickými příznaky nákazy říkali, že mají jen virový zápal plic, který se projevuje stejně. „Nakažení lidé by mohli být hned vedle vás a vy byste to nevěděli, to je hrozné,“ dodal Siao.