Japonsko chce do oceánu vypustit radioaktivní vodu z Fukušimy

Společnost Tokio Electric Power, provozovatel jaderné elektrárny v japonské Fukušimě, chce vypustit do Tichého oceánu ohromné množství radioaktivní vody, napsal list The Guardian. Do léta roku 2022 totiž dojde místo pro její uskladnění.