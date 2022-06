Izrael míří k pátým volbám za 3,5 roku

Izrael směřuje již k pátým volbám během 3,5 roku, píše server deníku The Jerusalem Post. Premiér Naftali Bennett a ministr zahraničí Jair Lapid se dohodli, že příští pondělí nechají poslance hlasovat o rozpuštění parlamentu. Poté, co se tak stane, kabinet bude dočasně řídit Lapid. Volby by se měly konat v říjnu, mezi koalicí a opozicí panuje shoda na termínu 25. října.