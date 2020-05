Hongkong není dost autonomní na udržení zvláštních vztahů s USA, míní Pompeo

Pokud by se změnil dosavadní status, mělo by to dalekosáhlé důsledky pro obyvatele i místní společnosti. Například americké sankce uvalené na Čínu se dosud nevztahují na dovoz z Hongkongu. Pokud by nastala změna, významně by to ovlivnilo hongkongské finanční centrum, které je současně velmi důležité pro komunistickou Čínu.