Farmáři v KLDR končí v lágrech, nestíhají vypěstovat kimčongilie

Severokorejské politbyro totiž v lednu rozhodlo, že proklamovaný největší státní svátek – výročí narození Kim Čong-ila, zvané také jako Den Zářivé hvězdy, se bude slavit zároveň i se Dnem Slunce, což je pro změnu výročí narození Kim Ir-sena, předchůdce a otce Kim Čong-ila a děda současného vládce Kim Čong-una. Komise pro oslavy rozhodla o výstavě kimčongilií, na což Han namítl, že to nejde stihnout, aby květiny vykvetly včas. Vyšší úředníci na to reagovali tak, že Hana z pozice manažera farmy vyhodili, obvinili z nedbalosti a poslali do lágru.