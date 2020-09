Evropa se postavila Pekingu v Jihočínském moři

„Francie, Německo a Spojené království také zdůraznily, že nároky týkající se uplatnění ´historických práv´ ve vodách Jihočínského moře nejsou v souladu s mezinárodním právem a ustanoveními úmluvy UNCLOS a připomínají rozhodnutí arbitráže ve věci případu Filipín proti Číně z 12. července 2016, které to jasně potvrzuje,“ stojí v textu pro OSN.

V pátek zdůraznil Jonathan Odom, že je to poprvé, co něco takového udělala evropská „velká trojka“, jak se přezdívá Británii, Francii a Německu: „Je to úplně poprvé, kdy vydaly nótu na toto téma ohledně situace v jihočínském moři. Už předtím hovořily společně, ale tohle je významný posun, když se předal dvoustránkový detailní dopis o čínských aktivitách OSN.“