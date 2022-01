Číňané pronikají do Pacifiku, chtějí modernizovat letiště na Kiribati

Číňané plánují modernizovat letiště na odlehlém ostrově Kanton, který je součástí státu Kiribati. Potvrzují to zjištění agentury Reuters. Americký koordinátor pro indopacifickou oblast Kurt Campbell v lednu varoval, že právě oblast Pacifiku by se mohla stát místem, kde se Západ dočká nepříjemného strategického překvapení a kam by se Peking mohl pokusit proniknout.