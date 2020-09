Čína u Hongkongu porušila slovo, ČR by se ho měla zastat, uvedl Vystrčil

Podle Vystrčila je jasné, že Čína porušila ohledně Hongkongu slovo, protože nedodržela zásadu jedna země - dva systémy. „Je to věc, která není přijatelná, a musíme se v této věci za Hongkong postavit podobně, jako to udělaly třeba Velká Británie a další země,” řekl Vystrčil.

„Znovu opakuji, my jsme nejeli na Tchaj-wan, abychom se vůči někomu vymezovali,” poznamenal. Cílem je podle něj dosáhnout s Tchaj-wanem hospodářské, vědecko-výzkumné a vysokoškolské spolupráce. „Chceme, abychom mohli dělat, co my uznáme za vhodné a co my považujeme za výhodné,” podotkl.