Čína plánuje další manévry u Tchaj-wanu, ostrov může odříznout i bez invaze

Profesor čínské Národní obranné univerzity Lidové osvobozenecké armády Meng Siang-čching uvedl, že šest oblastí, kde se manévry minulý týden konaly, bylo vybráno tak, aby Čína ukázala, jako by mohla odříznout tchajwanské přístavy, zaútočit na jeho nejdůležitější vojenské instalace a vážně zkomplikovat situaci zahraničním silám, které by mohly ostrovu přijít na pomoc, přístup na Tchaj-wan.

„Propojením těchto šesti oblastí do linie vznikne smyčka jako oprátka s uzlem v jihozápadním směru,“ řekl Meng a dodal, že cvičení na severu izolovalo Tchaj-wan od Okinawy, kde mají základny USA a Japonsko.

Na jihu Lidová osvobozenecká armáda kontrolovala průliv Baši, „jedinou cestu pro vstup a výstup z Jihočínského moře“, a na východě čínské síly ukázaly, jak by přesné čínské střely mohly zasáhnout cizí válečné lodě, a udržet je tak dál od Tchaj-wanu. „Je to bezprecedentní obklíčení Tchaj-wanu,“ komentoval to Meng.