Čína hlásí nejméně novorozeňat za posledních šedesát let

„Vážím si svého duševně zaměřeného života a koníčků,“ poznamenal 37letý inženýr Eno Čang. „Děti by mi braly příliš energie a to je pro mě nepřijatelné,“ dodal.

Čína, která je nejlidnatější zemí světa, by podle demografů měla dosáhnout vrcholu co do počtu obyvatel v roce 2023 (1,41 miliardy lidí), tedy o šest let dříve, než se původně předpokládalo. Pak už by toto číslo mělo postupně klesat.