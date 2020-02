Chovejte divoká zvířata na maso, zbohatnete, hecoval Číňany režim. Teď jim farmy zavírá

Nákup na takovýchto tržištích je rizikový, upozornila profesorka z Griffithovy univerzity v Austrálii Deborah Caová, která se specializuje na otázky ochranu a využívání divokých zvířat v Číně. „Všechna zvířata nebo jejich části určené ke konzumaci by měly projít veterinárními testy, ale nemyslím si, že se o to prodejci starali. Většina byla prodána bez zdravotních testů,“ uvedla Caová.

V pondělí Národní lidový kongres zveřejnil nová, přísnější opatření omezující obchod s divokými zvířaty, která zakazují konzumaci jejich masa i prodej jejich masa na trzích do doby, než bude upraven zákon na ochranu zvířat, aby obsahoval tyto změny. Nepostihuje ale kožešinové farmy a farmy, kde se chovají zvířata pro potřeby tradiční čínské medicíny.

Ještě několik týdnů před propuknutím epidemie Covid-19 čínský Státní úřad pro lesy a pastviny aktivně povzbuzoval lidi, aby se pustili do chování divokých zvířat, jako jsou cibetky. Konzumace masa cibetek přitom stála za rozšířením koronavirové infekce SARS v letech 2002 a 2003 a na farmách jich pak bylo vybito 20 000.

„Proč je i po epidemii SARS z roku 2003 stále podporována konzumace cibetek?“ položil řečnickou otázku generální tajemník čínské nadace pro ochranu biodiverzity a zelený rozvoj Čou Ťin-feng. Sám si na ni odpověděl: „Protože to potřebují lovci i provozovatelé těchto farem. Naléhají na vládu, aby je podporovala ve jménu ekonomického rozvoje.“

Jen v letech 2005 až 2013 vydal úřad 3725 povolení na zřízení podobných farem, uvedla 17. února agentura Nová Čína. Úřad reguluje chov divokých zvířat a obchod s nimi a stanovuje kvóty na to, kolik chráněných zvířat, jako jsou luskouni, může být použito pro potřeby čínské medicíny.

„Nyní nesmíme prodávat zvířata nebo je převážet a musíme každý den farmu dezinfikovat. Obvykle byste v této roční době viděl naši farmu plnou návštěvníků a kupujících. Dosud jsme nedostali žádnou zprávu, co dělat. Všichni pávi jsou tady. Pravděpodobně nebudeme vědět, co s nimi dělat, dříve, než se epidemie zvládne. Velmi se obáváme o budoucnost farmy. Uzavření farmy představuje ztrátu z neuskutečněných prodejů ve výši 400 až 500 tisíc jüanů (1,3 až 1,7 milionu korun). Pokud by se rozhodli vydat zákaz na chov pávů, přišli bychom o mnohem více, nejméně milion jüanů (3,3 milionu korun),“ stěžuje si Čche.