Booster vakcíny J&J silně snižuje riziko hospitalizace

Do studie, která ještě nebyla podrobena oponentuře, se zapojilo 69 tisíc pracovníků ve zdravotnictví. Linda Gail-Beckerová ze Střediska Desmonda Tutua pro HIV, která bylo jednou z vedoucích studie, to ve vyjádření pro list Financial Times označila za velmi důležité: „Měli jsme obavy, že zmutovaná varianta omikron by mohla učinit stávající vakcíny neúčinnými. Jsou to prvotní data, ale pořád velmi jasně ukazují, že naše vakcíny dál plní účel, pro který byly navrženy - chránit před vážným průběhem a smrtí.“