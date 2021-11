Bezpečnost nepodcenili, hájí štáb po tragédii Baldwin a kostymérka filmu

Úrovně označují rozpočet konkrétního filmu. Úroveň jedna je nejnižší, obecně to znamená, že rozpočet filmu se pohybuje do 6 milionů dolarů (zhruba 132 milionů korun).

Americký bulvární server Daily Beast už dříve uvedl, že právě Gutierrezová-Reedová při předchozím natáčení filmu The Old Way, který vyjde příští rok, například dala dětské herečce revolver do ruky bez toho, aniž ho řádně zkontrolovala.