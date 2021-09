Barmská junta unáší příbuzné lidí, které chce zatknout

Barmská junta systematicky unáší příbuzné lidí, které chce zatknout, ale nemůže je najít. A to včetně dětí, z nichž nejmladšímu bylo teprve 20 týdnů. Chce tak podezřelé přimět, aby se jí sami vydali. pro list The Guardian to uvedl zvláštní zpravodaj OSN pro Barmu Tom Andrews, podle něhož se podmínky v zemi nadále zhoršují.