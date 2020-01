Australští hasiči zachránili před požáry vzácné wollemie, které rostly už za dinosaurů

Wollemie vznešená, která na planetě rostla už před 175 miliony let, je přísně chráněná. Před veřejností je tajena konkrétní lokalita, kde se vyskytuje, a do oblasti, kde se stromy nachází, je vstup zakázán.

Ničivé požáry vypukly v Austrálii loni v září. Od té doby přišlo o život 28 lidí, spáleno je 2600 domů a zničeno více než deset milionů hektarů porostu, což je větší území než rozhloha České republiky. Ve čtvrtek přišel do oblastí sužovaných požáry dlouho očekávaný déšť. Podle meteorologů by mělo pršet až do pondělí.